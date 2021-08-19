Власти США вновь подали иск против Facebook за нарушение антимонопольного законодательства

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США в четверг вновь подала иск в суд, обвинив компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, в систематическом нарушении антимонопольного законодательства страны. Соответствующее заявление опубликовано в базе данных суда столичного округа Колумбия.

ФТК обвиняет компанию в приобретении потенциальных конкурентов, а также препятствовании их доступу к самой платформе. Так, в измененном исковом заявлении власти утверждают, что Facebook незаконно купил таких конкурентов, как WhatsApp и Instagram. Кроме того, по мнению ФТК, Facebook "заманила" разработчиков приложений на свою платформу, а также пыталась отстранить их от работы, когда они становились конкурентными угрозами. "Не выдержав конкуренции с новаторами, Facebook незаконно покупала или хоронила их, когда их популярность становилась угрозой существования [компании]. Такое поведение является не менее антиконкурентным, чем если бы Facebook подкупила новых конкурентов, чтобы они не конкурировали [больше с ней]", - говорится в документе.

Facebook заявила в четверг, что рассматривает иск и "скоро сможет сказать больше".

Прошлые иски

В конце июня суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство Facebook о прекращении разбирательства по двум отдельным делам, касающимся обвинений в нарушении ею антимонопольного законодательства США. ФТК, а также власти более чем 40 американских штатов подали иски к Facebook в декабре 2020 года. Компанию обвинили в том, что она "незаконным путем сохраняет монополию в сфере соцсетей посредством осуществлявшихся на протяжении многих лет действий, направленных против конкуренции".

Суд позволил только ФТК вновь подать иск с внесением в него изменений, прокуратуры американских штатов такой возможности были лишены.

Суть обвинений

Представители ФТК отмечали, что обвинения в отношении Facebook были выдвинуты по итогам "продолжительного расследования в сотрудничестве с коалицией генпрокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама". Они полагают, что компания стремилась "нейтрализовать угрозы своей монополии". Истцы считают, что с этой целью Facebook, в частности, приобрела соцсеть Instagram, а также приложение WhatsApp.

ФТК добивается "отчуждения активов" Facebook, которые компания якобы получила в нарушение антимонопольного законодательства. Представители властей американских штатов отмечали, что пытаются защитить интересы "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым якобы был нанесен ущерб из-за действий Facebook.