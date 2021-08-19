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Смена власти в Афганистане
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В Госдепе заявили, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек

Люди вскоре будут эвакуированы, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Шесть тысяч человек, с которыми американские консульские работники провели все необходимые процедуры, находятся в настоящее время в аэропорту Кабула. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту [Кабула] находятся 6 тыс. человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал он.

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