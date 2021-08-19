В Госдепе заявили, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Шесть тысяч человек, с которыми американские консульские работники провели все необходимые процедуры, находятся в настоящее время в аэропорту Кабула. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.