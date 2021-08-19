Талибы заявили, что могут создать совет для управления Афганистаном

ТЕГЕРАН, 19 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) может создать совет во главе с лидером движения муллой Хибатуллой Ахундзада для управления Афганистаном. Об этом афганский телеканал TOLOnews сообщил в четверг со ссылкой на представителя руководства движения Вахидуллу Хашеми.

"Пока не велось обсуждений по поводу того, как это будет выглядеть (руководство Афганистаном), - цитирует его телеканал. - Возможно, мы создадим совет. Того, кого вы называете президентом, мы будем именовать "главой министров". У нас будут министры, и все эти министры будут назначаться главой совета. Амирул Момини ("Предводитель правоверных"), которого зовут Мавлави Хибатулла Ахундзада, - наш религиозный и политический лидер. Но сейчас он не играет роли президента. Он играет более значительную роль".

Накануне глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и экс-президент Афганистана Хамид Карзай встретились с Халилуррахманом Хаккани - племянником лидера союзной "Талибану" сети Хаккани Сираджуддина Хаккани. Ожидается, что глава политического офиса "Талибана" в Дохе мулла Абдул Гани Барадар затем отправится в Кабул для консультаций по формированию состава нового правительства, которое, как пообещали талибы, будет "инклюзивным".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.