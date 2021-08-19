Польша обвинила власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса на границе

ВАРШАВА, 19 августа. /ТАСС/. Ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами спровоцировали власти Белоруссии. Об этом заявил в четверг в вечерней программе телеканала польского телеканала TVN24 заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Миграция на польских границах - это по сути политическая операция Александра Лукашенко", - утверждал он. "Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который таким образом пытается спровоцировать кризис", - добавил Пшидач.

По его словам, польскую границу можно пересечь только в установленных местах, имея на руках соответствующие документы. "Попытка попасть в Польшу через зеленую границу - плохой путь", - отметил Пшидач.

"По этому поводу состоялся разговор заместителя министра внутренних дел с его коллегой из Минска, в котором мы четко изложили свое видение ситуации. Мы считаем это провокацией со стороны белорусских служб и ожидаем изменения в этой политики", - рассказал Пшидач.

Большая группа мигрантов кочует на польско-белорусской границе под охраной силовых структур двух стран уже 11 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу. Сейчас они находятся недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии.

Ситуация на границе

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Пограничная охрана предотвратила 1 342 попытки пересечения границы. 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.