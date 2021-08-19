Госдеп: Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить помогавших США афганцев

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Представители ряда стран мира, в том числе Албании, Уганды, Мексики и Чили, предложили на время разместить у себя помогавших США афганцев, которых эвакуируют из Кабула. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается тех, кто подал на специальную иммиграционную визу, но пока не находится на нужном этапе, что касается также уязвимых афганцев, которые не участвуют в программе получения специальных иммиграционных виз, то [на их счет] мы получили щедрые предложения от стран по всему миру", - сказал он.

По его словам, помимо Катара и Кувейта, где США намерены на военных базах разместить афганцев, ожидающих получения американских виз, помочь вызвались также Албания и Канада. "Мы также глубоко ценим щедрое предложение Уганды помочь разместить у себя на временной основе эвакуируемых из Афганистана", - отметил Прайс. "Мексика и Чили также объявили о своем намерении помочь уязвимым афганцам", - добавил он.

О преследовании помогавших военнослужащим США афганцев

Госдепартамент США видел сообщения о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) преследует помогавших американским военнослужащим афганцев, но пока не может их подтвердить, сообщил Прайс.

У него спросили, видели ли дипломаты США сообщения о том, что талибы преследуют жителей Афганистана, которые помогали американским военнослужащим и подпадают под программу получения специальных иммиграционных виз (SIV). "Я видел сообщения <...>, но я не на той позиции, чтобы подтверждать такого рода детали", - отметил дипломат.

"Каждый раз, когда мы видим такие сообщения, мы очень серьезно относимся к ним, чрезвычайно серьезно. И мы делаем все от нас зависящее", - добавил официальный представитель Госдепартамента.

О связи с представителями прежних властей Афганистана

США поддерживают связь с представителями прежних властей Афганистана, но не с Ашрафом Гани, который сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну, заявил Прайс.

"Мы продолжаем быть на связи с представителями Исламской Республики [Афганистан], а также с представителями "Талибана", - сказал он.

"Как я понимаю, у нас не было никаких контактов с президентом Гани с тех пор, как он бежал из страны", - добавил при этом Прайс.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.