В Сараево хотят допросить Милорада Додика по обвинению в отрицании геноцида в Сребренице

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) потребовала от полиции вызвать на допрос лидера сербов БиГ Милорада Додика по обвинению в отрицании якобы имевшего место геноцида в Сребренице. Об этом заявил журналистам в четверг член президиума БиГ Милорад Додик.

"Я вижу, что прокуратура БиГ потребовала от СИПА (Государственное агентство по расследованиям и защите, полицейское агентство) допросить меня по предполагаемому отрицанию геноцида в Сребренице, - заявил Додик. - Очевидно, что мы в Боснии и Герцеговине никогда не договоримся вокруг этого".

Ранее Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко 23 июля ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 г. В ответ руководство Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) объявило, что в знак протеста против поправки не будет принимать участие в работе властных органов БиГ.

После этого Милорад Додик заявил, что трагедия в Сребренице не является геноцидом, и он скорее готов сесть в тюрьму, чем признать обратное.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение запретом на отрицание геноцида в Сребренице. Россия как государство - гарант мирного соглашения и член руководящего комитета рассматривает произошедшее как неприкрытое покушение на суверенитет Боснии и Герцеговины, ее конституционный строй и полномочия органов власти, заявила Захарова.