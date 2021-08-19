{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: ПВО Сирии отражают воздушные атаки в небе над Дамаском

ПВО Сирии отражают воздушные атаки в небе над Дамаском - ТВ.

Новость дополняется

Теги
Сирия
Смена власти в Афганистане
Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане
Также стороны обговорили детали посвященной этой теме онлайн-встречи министров иностранных дел альянса, которая состоится 20 августа
Читать полностью