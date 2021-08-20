Макрон заявил, что Франция ждет от "Талибана" прекращения торговли наркотиками и оружием

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, отметив, что Франция в первую очередь ждет от движения "Талибан" (запрещено в РФ) прекращения торговли наркотиками и оружием. Как сообщает Елисейский дворец, в общей сложности беседа лидеров длилась более полутора часов.

"Президенты провели обмен мнениями по ситуации в Афганистане и продолжающейся эвакуации, а также по нашим приоритетным ожиданиям от движения "Талибан": борьба с торговлей наркотиками и оружием, прекращение связей с международными террористическими движениями, соблюдение прав женщин", - говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой французского лидера. Главы государств договорились тесно координировать действия по данной проблеме в ближайшие недели как на двустороннем, так и на международном уровне, включая Совбез ООН и формат Группы двадцати (G20).

Макрон и Путин обсудили также снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном. Они высказались за "укрепление роли сопредседалетей Минской группы ОБСЕ для поиска решений на пути к устойчивому урегулированию" после вооруженных столкновений осенью 2020 года в Нагорном Карабахе и после заключения трехстороннего мирного соглашения 9 ноября 2020 года.

"Что касается Украины - президент Франции подтвердил свою волю содействовать выполнению Минских соглашений, что требует активного вклада всех сторон, включая Россию", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

По словам представителя администрации президента Франции, Макрон также призвал к освобождению российского блогера Алексея Навального. Ранее российский суд изменил ему меру пресечения на реальный тюремный срок после нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". "Президент Франции также выразил надежду, что парламентские выборы в России в сентябре пройдут в соответствии с критериями ОБСЕ", - добавили в Елисейском дворце.