В Ирландии заявили, что получают данные о фактах насилия над женщинами в Афганистане

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Ирландия получает данные о фактах насилия над женщинами на территории Афганистана, такие проблемы имеют отражение на вопросах легитимности любых властей. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Ирландии при ООН Берн Нейсон.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в аэропорту Кабула. Это очень сложная ситуация, особенно для женщин и в плане доступа в аэропорт", - сказала она, особо заострив внимание на обеспечении безопасности.

"Те, кто хочет покинуть страну, женщины и девочки, должны иметь возможность безопасно это сделать, - подчеркнула постоянный представитель. - Здесь необходимо улучшить сотрудничество и координацию".

По ее словам, некоторые женщины боятся покидать дома. "Мы говорили с женщинами, которые застряли по пути в аэропорт с детьми, мы видели ужасные сцены, - отметила Нейсон. - У нас есть достоверные данные о сексуальном насилии против женщин не только в Кабуле, но и во всем Афганистане. Это должно остановиться. Это в очень большой степени связано с вопросом легитимности любого правительства".

Боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.