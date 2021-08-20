Вице-президент США в Сингапуре и Вьетнаме обсудит пандемию и Китай

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис во время предстоящих визитов в Сингапур и Вьетнам намерена обсудить с представителями этих стран сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также региональные вопросы, в том числе касающиеся Китая. Об этом сообщили в четверг на спецбрифинге представители администрации США.

"Очевидно, что вопросы, касающиеся здравоохранения и пандемии, будут в центре внимания", - сказал американский чиновник. По его словам, Харрис также "затронет региональные проблемы, в том числе Китай", и заострит внимание на противодействии изменению климата. На спецбрифинге уточнили, что Харрис во время поездки продолжит получать последнюю информацию о ситуации в Афганистане.

"Как вы знаете, для администрации [президента США Джо] Байдена и Харрис приоритетом является возрождение наших союзов и партнерских отношений по всему миру. Во время этой поездки вице-президент займется именно этим", - отметил сотрудник администрации США. По его словам, Харрис во время визитов намерена продемонстрировать, что у Вашингтона "есть обязательства перед регионом".

Ожидается, что Харрис прибудет в Сингапур 22 августа. На 23 августа запланирована ее встреча с премьер-министром государства Ли Сянь Луном. Они обсудят весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы безопасности. Позднее в этот же день Харрис и Ли Сянь Лун проведут совместную пресс-конференцию. На 24 августа запланировано выступление вице-президента США, в котором она подчеркнет важность региона для Вашингтона.

Представители администрации США сообщили, что Харрис, как ожидается, приедет в Ханой вечером 24 августа. На следующий день она проведет серию встреч с вьетнамскими официальными лицами. 25 августа вице-президент встретится с рядом представителей гражданского общества Вьетнама. Из этой страны Харрис отправится в американский штат Гавайи.