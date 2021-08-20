Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось. Об этом в четверг в эфире телекомпании CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, склоняется ли американский лидер к тому, чтобы "продлить крайний срок в Афганистане".