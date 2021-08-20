WSJ: дипломаты США предупреждали Госдеп о риске скорого прихода к власти талибов

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в Кабуле предупреждали Госдепартамент о том, что правительство Афганистана может пасть вскоре после завершения вывода из страны американских войск. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, 13 июля 23 сотрудника американского посольства направили госсекретарю США Энтони Блинкену и руководителю Бюро политического планирования Госдепартамента США Сальману Ахмеду телеграмму, в которой предупреждали о быстром и неизбежном наступлении боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Как отмечают источники The Wall Street Journal, американские дипломаты на тот момент считали, что правительственные силы Афганистана могут быть не в состоянии оказать сопротивление радикалам.

В связи с этим сотрудники посольства высказывали опасения относительно того, что власть в Кабуле может перейти в руки радикалов вскоре после завершения вывода войск США, которое намечено на 31 августа. По словам источников газеты, глава американского внешнеполитического ведомства ознакомился с этим документом.

Сотрудники посольства советовали властям в Вашингтоне немедленно начать сбор данных и регистрацию возможных соискателей специальных иммиграционных виз (SIV) из числа сотрудничавших с ВС США афганцев. Кроме того, рекомендовалось не позднее 1 августа запустить эвакуационные рейсы из страны.

Ранее в интервью телекомпании ABC президент США Джо Байден отметил, что в докладах американской разведки не было единогласия по срокам возможного прихода к власти в Афганистане талибов. "Они говорили о том, что, вероятнее, это могло бы произойти ближе к концу года", - указал Байден.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.