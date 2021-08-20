СМИ: Минобороны Японии запросит рекордный бюджет на 2022 год

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено запросить бюджет на 2022 финансовый год (начинается в апреле 2022 года) объемом 5,4 трлн иен ($49,1 млрд по текущему курсу), что станет рекордно высоким показателем. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

За счет роста расходов в ведомстве рассчитывают укрепить оборонный потенциал относящихся к южной префектуре Окинава отдаленных островов в Восточно-Китайском море на фоне роста активности Китая в этом регионе. Часть средств в объеме 300 млрд иен ($2,7 млрд), как ожидается, будет направлена на развитие оборонных технологий, в том числе на разработку систем противодействия беспилотникам. Кроме того, бюджет предполагается также использовать для закупки новой техники, включая истребители F-35, транспортные корабли для нужд Сил самообороны и беспилотные подводные аппараты.

Чтобы увеличить оборонные расходы, правительство Японии намерено досрочно пересмотреть пятилетний оборонный план, рассчитанный до 2023 года. На текущую среднесрочную программу, утвержденную в конце 2018 года, в бюджете Японии заложено около 27,47 трлн иен ($250 млрд). При этом пересмотр плана допускается через три года с учетом изменения ситуации с безопасностью. Именно этой возможностью и намерено воспользоваться правительство нынешнего премьера Ёсихидэ Суги.

В 1976 году правительство Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Министерства обороны Японии регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП. Расходная часть бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 апреля) составляет 106,6 трлн иен (свыше $1 трлн), из них 5,34 трлн иен (около $48,6 млрд по текущему курсу) пойдут на военные цели, что стало рекордным показателем.