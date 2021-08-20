США заявили, что готовят запасные варианты, если не получится восстановить сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Госдепартамент готовит ряд запасных вариантов на случай, если США не получится восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли в опубликованном в четверг интервью газете Politico.

Как отмечает издание, Мэлли заявил, что его команда "готовит некоторые запасные варианты" на случай, если Соединенные Штаты и Иран не смогут договориться об условиях восстановления СВПД в ближайшие месяцы. Один из них заключается в том, что Вашингтон и Тегеран согласятся на абсолютно другую сделку с параметрами, отличными от нынешнего соглашения, пишет Politico. Второй вариант - это набор карательных мер реагирования в координации с европейскими союзниками. При этом спецпосланник не уточнил изданию, что это могут быть за меры.

По словам дипломата, возвращение США в СВПД - "это просто один большой знак вопроса", потому что этот процесс Вашингтон "не может полностью контролировать" в связи с отсутствием взаимодействия со стороны Тегерана. Мэлли отказался указать процентную вероятность возвращения США к обязательствам по СВПД. "Я бы не очень помог вам, если бы назвал проценты, - настаивал он. - Мы готовы возобновить переговоры, чего мы бы не сделали, если бы не считали [сделку] возможной".

"Если Иран будет достигать успехов в ядерной программе и продолжит предпринимать провокационные шаги в ядерной сфере, не говоря уже об их региональных провокациях, то это тянет [прогресс по переговорам] в другую сторону [от достижения соглашения]", - считает спецпосланник. По его словам, Вашингтон осознает, что вопрос возвращения США к исполнению обязательств по СВПД пока не решен. При этом, как он подчеркнул, необходимо быть готовыми к тому, что "намерения Ирана заключаются в том, чтобы не возвращаться" к указанной сделке.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.