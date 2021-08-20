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Смена власти в Афганистане

Байден выступит 20 августа в Белом доме с речью по процессу эвакуации людей из Афганистана

Это будет второе официальное выступление президента США, посвященное ситуации в этой стране после установления талибами полного контроля над Кабулом

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу выступит в Белом доме с речью, посвященной процессу эвакуации людей из Афганистана.

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"Президент выступит с речью по эвакуации американских граждан и членов их семей, просителей специальной иммиграционной визы и их родных, а также оказавшихся в уязвимом положении афганцев", - говорится в распространенном в четверг Белым домом графике Байдена на 20 августа.

Это будет второе официальное выступление Байдена, посвященное ситуации в Афганистане, после того, как боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Теги
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