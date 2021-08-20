В израильской армии отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Армия обороны Израиля отказалась в пятницу комментировать сообщения СМИ об ударах по наземным целям в Сирии.

"В этом отношении могу сказать, что мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее агентство SANA сообщило, что средства ПВО Сирии открыли в четверг огонь по воздушным целям над Дамаском. Оно указало со ссылкой на военный источник, что ракетные удары по наземным целям наносили израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. По сведениям агентства, ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс (165 км от Дамаска).