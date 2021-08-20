Госдеп пообещал не взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Власти США не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана", - сказал он.

Как сообщает газета The Hill , согласно одному из пунктов законодательства страны, Госдеп должен требовать возмещения расходов за чартерные американские эвакуационные рейсы. "Закон требует, чтобы американцы или иностранные граждане согласились оплатить стоимость эвакуации, которая обычно сопоставима с ценой на авиабилет эконом-класса <...> или [стоимостью] поездки [другим видом транспорта] до указанного пункта назначения", - поясняет издание.

В свою очередь газета Politico ранее сообщала, что несмотря на утверждения должностных лиц США о том, что рейсы из Кабула будут бесплатными, один из эвакуируемых сообщил изданию, что сотрудники Госдепа требовали выплат до $2 тыс. от пассажиров, являющихся гражданами США, и еще более крупных сумм от иностранцев. В Госдепартаменте, как отмечает Politico, в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию сослались на упомянутый закон, не став напрямую отрицать факт того, что эвакуация производится на возмездной основе. "Ситуация чрезвычайно изменчива, мы работаем над преодолением препятствий, которые могут возникнуть", - добавил сотрудник Госдепа, имя которого не называется.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Как сообщил в четверг на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы, с 14 августа США эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тыс. человек. В целом же, по словам Тейлора, с конца июля из Афганистана были эвакуированы около 12 тыс. человек, в том числе граждане США, сотрудники посольства США, афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы, а также другие лица, которых эвакуировали в координации с американскими властями.