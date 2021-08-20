СМИ: Индия закупила 70 тыс. новейших автоматов Калашникова

ТАСС, 20 августа. Индия подписала с Россией сделку о закупке 70 тыс. новейших автоматов Калашникова. Об этом в пятницу сообщила индийская газета The Print.

Согласно данным издания, контракт был подписан Министерством обороны Индии и представителями России в присутствии руководства компании IRRPL (Indo-Russian Rifles Private Limited). Предполагается, что поставка автоматов начнется в ноябре текущего года.

В соответствии с данными ряда источников, первоначально предполагалось закупить 20 тыс. готовых автоматов АК-203 и наладить производство в стране еще 650 тыс. единиц этого оружия, однако задержка запуска лицензионного производства привела к увеличению объемов приобретаемых готовых автоматов. В состав партии закупаемого оружия могут войти разные модификации автоматов семейства АК-200, подчеркивает газета.

Ожидается, что новые автоматы заменят 5,56-миллиметровые штурмовые винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые находятся на вооружении Сухопутных войск, Военно-морских сил и Военно-воздушных сил Индии, а также ряда силовых структур. Они составят основу арсенала стрелкового оружия индийской армии в ближайшие годы.

Источники сообщили изданию, что в настоящее время также ведется работа по началу производства 600 тыс. автоматов АК-203 на мощностях российско-индийского предприятия IRRPL, созданного индийской компанией OFB (Ordnance Factory Boarв) и "Рособоронэкспортом" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Ожидается, что контракт на производство автоматов будет подписан в ближайшее время.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года. Совместное предприятие IRRPL по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.