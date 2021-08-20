El Pais: Испания не разрешила российским кораблям стоянку в порту Сеуты

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Власти Испании не разрешили российским кораблям стоянку в порту автономного города Сеута. С таким утверждением выступила газета El Pais.

По ее информации, МИД королевства выступил против захода в город с 18 по 20 августа большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". По версии газеты, Минобороны Испании не видело препятствий для стоянки в Сеуте российских кораблей. МИД королевства был готов разрешить заход в порт судов, однако запросил у Москвы информацию о следующем пункте назначения флота РФ. Как утверждает издание, поскольку на данный вопрос не было получено ответа, в разрешении на стоянку было отказано.

Как ранее передавала газета El Confidencial, власти Испании обдумывали, какой ответ дать России на запрос о дозаправке ее флота в порту Сеуты. По версии издания, с одной стороны, испанские власти склонялись к тому, чтобы позволить судам РФ зайти в порт автономного города, чтобы оживить его экономику. С другой стороны, напоминала газета, Мадрид примет в 2022 году саммит глав государств и правительств НАТО. Разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ России может вызвать недовольство Североатлантического альянса, утверждало издание.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. Осенью 2016 года в Сеуту должны были зайти три корабля из состава авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Тогда в НАТО заявили об озабоченности из-за возможности использования авианосной группы РФ для ударов по Алеппо. В последний момент МИД Испании сообщил, что Мадрид по просьбе Москвы разрешил заход в порт Сеуты кораблям, однако российская сторона отозвала свой запрос.

В ноябре 2018 года сообщалось, что три корабля российского флота вошли в порт автономного города после длительного перерыва.