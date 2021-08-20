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Пандемия COVID-19

СМИ: в Турции объявили о новых ограничениях из-за коронавируса

По данным издания Hurriyet, среди нововведений - ПЦР-тесты для непривитых учащихся и педагогов
Стамбул AP Photo/Yasin Akgul
Описание
Стамбул
© AP Photo/Yasin Akgul

ТАСС, 20 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в четверг о введении ряда новых ограничительных мер в рамках борьбы властей страны с коронавирусом. Об этом сообщает газета Hurriyet.

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По ее данным, среди нововведений - ПЦР-тесты для непривитых граждан при посещении кинотеатров и концертных залов, а также для учащихся и педагогов. "С началом очного обучения в школах 6 сентября мы попросим учителей и других сотрудников, которые еще не были вакцинированы, проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что в некоторых районах страны все еще нерешительно подходят к вопросу вакцинации. Президент подчеркнул, что исследования по вакцинации проводятся и будут проводиться на добровольной основе.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, а также вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 82 млн человек, первый компонент вакцины введен 43 млн жителей.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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