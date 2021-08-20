Парламент Китая одобрил поправку, разрешающую семьям заводить до трех детей

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) в пятницу принял поправки в Закон о населении и планировании рождаемости и законодательно разрешил китайским семьям заводить до троих детей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, новая редакция закона указывает, что государство будет пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Кроме того, власти страны обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми и снизить расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения, а также образовательные услуги.

Государство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.

В мае этого года Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая приняло решение разрешить семьям иметь троих детей. В июле Госсовет КНР отменил соответствующие штрафы, а также объявил о планах рассмотреть вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до 3 лет.

Ограничение рождаемости

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка.

Однако из-за вызванного сокращением рождаемости стремительного старения населения страны китайские власти с 2008-2009 годы разрешили иметь двух детей семейным парам, где оба супруга были единственными детьми у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек. Доля граждан в возрасте старше 60 лет достигла 18,7%. В 2020 году в стране было зарегистрировано 10,035 млн новорожденных, что стало самым низким показателем с основания КНР в 1949 году. По прогнозам китайских демографов, если существующую тенденцию не переломить, то к 2050 году в КНР будет насчитываться около 487 млн человек в возрасте старше 60 лет. Иначе говоря, пожилые люди будут составлять 35% от 1,4 млрд жителей страны.