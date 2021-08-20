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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы провели обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

Индийские консульства в этих городах были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину
© EPA-EFE/STRINGER

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели обыски в закрытых консульствах Индии в афганских городах Кандагар и Герат. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV.

"Талибы ранее на этой неделе обыскали индийские консульства в Кандагаре и Герате с целью изъятия документов, конфисковав автомобили, припаркованные около диппредставительств", - передает телеканал.

Индийские консульства в городах Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. Посольство страны в Кабуле официально остается открытым. После отправки дипломатов работу в нем обеспечивают служащие из числа афганских граждан.

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