СМИ: талибы провели обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели обыски в закрытых консульствах Индии в афганских городах Кандагар и Герат. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV.

"Талибы ранее на этой неделе обыскали индийские консульства в Кандагаре и Герате с целью изъятия документов, конфисковав автомобили, припаркованные около диппредставительств", - передает телеканал.

Индийские консульства в городах Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. Посольство страны в Кабуле официально остается открытым. После отправки дипломатов работу в нем обеспечивают служащие из числа афганских граждан.