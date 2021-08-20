СМИ: Израиль нанес ракетные удары по базам шиитских бойцов под Дамаском и Хомсом

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали в ночь на пятницу окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath, несколько ракет было выпущено по позициям шиитских бойцов в горной местности Каламун к западу от сирийской столицы. Взрывы были слышны в районе горы Касьюн и военного аэродрома Мезза под Дамаском. Сведений о потерях в рядах сирийских военных и ополченцев, а также о причиненном материальном уроне не поступало.

Ракетные удары по наземным целям наносились из воздушного пространства Ливана. Агентство El Watania сообщило, что появление израильских самолетов на малой высоте в ливанском небе к юго-востоку от Бейрута не повлияло на работу международного аэропорта имени Рафика Харири. Ранее ряд новостных сайтов передал, что воздушные ворота перестали принимать самолеты в момент ракетной атаки израильских ВВС на объекты в соседней Сирии, однако эту информацию не подтвердили официальные источники.

Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском и Хомсом. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, "сирийские зенитчики поразили большую часть ракет".

По сведениям Al-Hadath, с начала года ВВС Израиля предприняли 17 ракетных атак в Сирии, удары были нанесены по 41 объекту, преимущественно это были базы "Хезболлах" и других проиранских формирований, воюющих на стороне Дамаска.

17 августа подверглись нападению позиции шиитских бойцов возле населенного пункта Ходр в юго-западной провинции Эль-Кунейтра. 22 июля были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами "Хезболлах" в Эль-Кусейре на юге провинции Хомс.

В ответ Дамаск призвал Совет Безопасности ООН "привлечь Израиль к ответственности за его агрессивные действия, которые участились в последнее время". В заявлении МИД арабской республики подчеркивалось, что "Сирия без колебаний воспользуется своим законным правом на оборону и защиту национального суверенитета в полном соответствии с Уставом ООН".