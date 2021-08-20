{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Представитель "Талибана" пригласил страны восстанавливать Афганистан и добывать ресурсы

Как заявил Сохаил Шахин, стране, в частности, нужна помощь со здравоохранением, инфраструктурой и образованием

ТЕГЕРАН, 20 августа. /ТАСС/. Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов. Об этом сообщает в пятницу телеканал Ariana News.

На эту тему
Медь, железо и редкие металлы. Как талибы распорядятся сокровищами Афганистана?
Медь, железо и редкие металлы.

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", - сказал он.

Шахин отметил, что "это приглашение [движения] ко всем странам", и талибы "ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Они ведут переговоры с политиками о будущем устройстве страны и формировании институтов власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в отсутствии главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
По мнению Дмитрия Кулебы, для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии
Читать полностью