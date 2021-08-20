Представитель "Талибана" пригласил страны восстанавливать Афганистан и добывать ресурсы

ТЕГЕРАН, 20 августа. /ТАСС/. Официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин пригласил иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов. Об этом сообщает в пятницу телеканал Ariana News .

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые", - сказал он.

Шахин отметил, что "это приглашение [движения] ко всем странам", и талибы "ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Они ведут переговоры с политиками о будущем устройстве страны и формировании институтов власти. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в отсутствии главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.