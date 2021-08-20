Свободные афганские женщины. Что их ждет под властью талибов?

Заявления исламистов об уважении к правам женщин сильно отличаются от происходящего на местах

Права женщин — одна из главных причин, из-за которой весь мир обеспокоен захватом талибами власти в Афганистане. В последний раз, когда религиозные фундаменталисты управляли страной, женщины стали в ней одной из самых уязвимых групп. Им запрещали ходить с открытым лицом и без сопровождения мужчин, обучаться в школах и университетах, а также работать. В этот раз исламисты пообещали изменить подход, но из страны уже приходит все больше сообщений о новой волне преследований женщин. Выступая на своей первой пресс-конференции в Кабуле, представитель движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заверил журналистов, что женщинам позволят не только учиться (отдельно от мужчин) и работать, но и участвовать в деятельности будущего правительства.

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"Мы собираемся разрешить женщинам работать и учиться. Конечно, будут определенные рамки. Женщины станут важной частью афганского общества, но в рамках ислама", — сказал Муджахид. Он также отметил, что в отличие от 90-х годов, когда талибы уже правили Афганистаном, сегодня женщины могут носить не только бурку (одежда, закрывающая все лицо, в том числе глаза), но и обычный хиджаб. Один из представителей талибов даже дал интервью женщине-телеведущей на местном канале. Прибытие боевиков в Кабул освещала журналистка CNN Кларисса Уорд, которой для этого пришлось переодеться в хиджаб. На одном из видео боец "Талибана" потребовал от нее закрыть лицо. Очередь за паранджой Несмотря на прогрессивные по меркам талибов заявления, ситуация на местах в Афганистане обстоит иначе. Во многом порядки на каждой отдельно взятой боевиками территории устанавливают полевые командиры. Они могут иметь свое представление в том числе и о том, как должна выглядеть женщина. К примеру, еще в июле Независимая комиссия по правам человека Афганистана сообщала, что в районах, захваченных талибами, женщинам запретили посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины. Кроме того, боевики сразу же закрыли школы для девочек и школы смешанного обучения. Именно поэтому, чтобы не привлекать лишнего внимания, многие афганки, в том числе жительницы Кабула, предпочитают носить бурку. Повышенный спрос на эту одежду в десять раз взвинтил цены в афганских магазинах. "В прошлом году эти бурки стоили 200 афгани (172 рубля — прим. ТАСС). Теперь они пытаются продать их нам по цене от 2 до 3 тыс.", — приводит газета The Guardian слова жительницы Кабула. Другая женщина рассказала иранскому агентству ISNA, что сначала ей пришлось провести долгие часы в очереди перед банкоматом, чтобы снять необходимые средства: "Талибы неожиданно для всех взяли власть в Кабуле. Все думали, что Кабул сможет сопротивляться в течение года или более. Паранджа — редкость. У меня есть одна или две паранджи на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб". Старая история Старшие поколения афганцев помнят предыдущее правление талибов, которое продолжалось в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда боевики заставляли женщин сидеть по домам, запрещали им работать и получать образование после 12 лет. Это при том, что в начале 90-х годов 70% школьных учителей, 50% государственных служащих и студентов университетов и 40% врачей в Кабуле были женщинами.

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Радикалы же ввели в стране режим, основанный на смеси шариата и племенных обычаев. За порядком следила так называемая религиозная полиция, которая наказывала провинившихся. Нарушение предписаний талибов грозило отсечением конечностей, ударами плетьми и казнями. Женщин, обвиненных в супружеской неверности, забивали камнями. В те годы страна имела одну из самых худших в мире ситуаций с правами человека. "Больше всего в том правлении талибов мне запомнилась повсеместная тишина", — вспоминает в колонке для журнала The Atlantic работавшая в Афганистане фоторепортер и писательница Линси Аддарио. "На дорогах почти не ездили машины, не было ни музыки, ни телевидения, ни телефонов, ни болтовни на тротуарах. По пыльным улицам скитались вдовы, потерявшие мужей в бесконечной войне; им запретили работать, их единственным средством выживания стало попрошайничество. Люди были напуганы. Те, кто рисковал выйти на улицу, говорили приглушенными голосами, опасаясь побоев талибов. Это могло произойти из-за недостаточно длинной бороды (для мужчины) или недостаточно длинной бурки (для женщины), а иногда вообще просто так", — пишет Аддарио. До первого захвата власти талибами женщины в Афганистане находились под защитой закона. Они получили право голосовать еще в 1920-е годы, а в 60-х годах афганская конституция провозгласила их полное равенство с мужчинами. Международный надзор После изгнания талибов силами США в 2001 году женщины начали постепенно возвращать утраченные свободы. В республике заработали специальные программы и международные фонды, которые занимались реинтеграцией женщин в афганское общество. Девочки и девушки вновь отправились в школы и университеты. Некоторые занялись политикой и даже получили места в парламенте. Несмотря на это, в стране все равно сохранялся высокий процент неравенства и гендерных предубеждений. Однако сегодняшний перехват власти талибами угрожает откатить назад даже эти достижения.

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Международное сообщество обещает пристально следить за этим вопросом. США, Евросоюз, а также еще 19 западных стран, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Канаду, Норвегию, Швейцарию, договорились наблюдать, как "будущее правительство будет обеспечивать соблюдение прав и свобод, которые стали неотъемлемой частью жизни для женщин и девочек в Афганистане в последние 20 лет", говорится в документе. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство США и других стран не собирается просто верить талибам на слово, когда дело доходит до прав женщин. "Как я уже говорил, дело не в доверии. Речь идет о проверке, — заявил Салливан на брифинге в Белом доме. — Мы будем следить за тем, что "Талибан" предпримет в ближайшие дни и недели, и когда я говорю "мы", я имею в виду все международное сообщество". Отвечая на вопрос, какие шаги США должны предпринять в отношении афганских женщин, президент США Джо Байден подчеркнул, что "следует вывезти как можно большее" их число. "Сама мысль о том, что мы защищаем права женщин по всему миру посредством вооруженных сил, нерациональна", — указал он. При этом, как отмечает издание The New York Times, любая попытка афганских женщин связаться с американскими или международными агентствами по делам беженцев представляет собой риск, на который большинство из них не желают идти. Вперед в прошлое Вопреки заявлениям руководства талибов и угрозам мирового сообщества из Афганистана каждый день приходит все больше тревожных сообщений о положении женщин. В тот же день, когда Забихулла Муджахид говорил на пресс-конференции об уважении к правам женщин, боевик застрелил женщину в провинции Тахар за отказ надеть паранджу, сообщил телеканал Fox News. Миссия ООН в стране передает, что женщинам в отдельных районах уже запрещают выходить на работу и требуют покидать дом только в сопровождении родственников-мужчин. Некоторые СМИ пишут, что в захваченных талибами деревнях боевики якобы требуют выдавать всех свободных женщин от 15 до 45 за них замуж. Также, по сообщениям афганской прессы, радикалы взяли в плен главу хазарского района Чахаркинт (провинция Балх) Салиму Мазари — одну из трех женщин-губернаторов в Афганистане. Ранее она критиковала талибов и пыталась организовать сопротивление из местных жителей. В Герате в домах женщин-депутатов провели обыски и отобрали машины, отмечает Reuters. В первые дни захвата боевиками афганской столицы в интернете появилось видео протеста в Кабуле. На кадрах, которыми поделился корреспондент Al Jazeera Хамид Мохаммад Шах, четыре женщины держат таблички и выкрикивают лозунги. Рядом с ними можно заметить несколько вооруженных мужчин.

صورة غير نمطية في أفغانستان.

أول مظاهرة نسائية بعد حركة طالبان الى العاصمة كابل.@abuhilalah @khanfarw pic.twitter.com/XKQprFjcht — @HameedMohdShah (@HameedMohdShah) August 17, 2021