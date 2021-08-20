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Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

По мнению Дмитрия Кулебы, для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима.

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"Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова", - утверждал Кулеба в опубликованном в пятницу интервью изданию "Новое время".

По его мнению, для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. "Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском", - считает Кулеба. По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике.

В связи с этим Кулеба сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море. "Не учения - прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", - пояснил он.

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