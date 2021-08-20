В Киргизии опровергли сообщения о прибытии в страну беженцев из Афганистана

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Погранслужба Киргизии опровергла сообщения о прибытии в страну беженцев из Афганистана, при этом в ведомстве сообщили о выставлении временных погранпостов на границе с Таджикистаном и Узбекистаном.

"Распространяемая в социальных сетях информация о якобы прибытии беженцев из Афганистана в Кыргызстан является недостоверной. Кыргызстан не имеет общей границы с Афганистаном", - говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за происходящими в Афганистане событиями и обстановкой на приграничных с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией территориях. "Погранслужба ГКНБ Кыргызстана активизировала взаимодействие с аппаратами пограничных представителей сопредельных государств по вопросам обмена информацией, представляющей взаимный интерес. С государственными органами и силовыми структурами Кыргызстана разработан совместный план действий и отработан механизм взаимодействия в случае обострения обстановки на госгранице", - говорится в сообщении.

В Погранслужбе сообщили, что для обеспечения безопасности на участках границы с Таджикистаном и Узбекистаном выставлены временные пограничные посты, Погранслужба совместно с другими силовыми структурами проводит плановые разведывательно-поисковые действия.

"Обстановка по всему периметру государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ КР несут службу в повседневном режиме", - добавили в ведомстве.