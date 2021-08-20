Кабмин Украины подготовил список из 70 россиян, которые подпадут под санкции

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило два санкционных списка, включающие 70 граждан России, которых Киев обвиняет в причастности к "преследованию гражданского населения в Крыму". Об этом сказано в сообщении министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

"Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам - судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ [раскольническая Православная церковь Украины] в Крыму", - отметили в министерстве. В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к "незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе", в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

Вторым распоряжением кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц. Отмечается, что это представители руководства "структурных подразделений оккупационных администраций", судьи, силовики и другие граждане России, имеющие "непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения" в Крыму. Правительство предложило ввести санкции на пять лет.

Украина начала вводить санкции в отношении граждан и компаний России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией, а также началом конфликта в Донбассе. Санкции вводились и продлевались неоднократно. Первые указы подписывал занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, продолжает это делать и действующий президент Владимир Зеленский.