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Смена власти в Афганистане
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Миссия ООН по содействию Афганистану работает над установлением отношений с "Талибаном"

Глава UNAMA Дебора Лайонс сообщила, что некоторые лидеры движения находятся в разных странах

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) продолжает работу по установлению отношений с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в пятницу на брифинге специальный представитель и глава UNAMA Дебора Лайонс.

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"UNAMA продолжает свою работу по установлению отношений с лидерами "Талибана" для того, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги", - сказала она. По ее словам, ряд этих лидеров движения все еще находятся в разных странах.

Ранее часть сотрудников UNAMA прибыла в Алма-Ату, где миссия продолжит свою деятельность. "Если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Кабулом и Алма-Атой. Мы должны убедиться в том, что UNAMA сможет вернуться в Афганистан, как только позволит ситуация", - пояснила Лайонс.

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АфганистанКазахстанСмена власти в Афганистане
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