В МИД Казахстана заявили, что не признают "Талибан"

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана не признали движение "Талибан" (запрещено в РФ) после установления талибами контроля над Афганистаном. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране", - сказал Рахметуллин, отвечая на вопрос о позиции Казахстана в отношении "Талибана".

Он отметил, что Казахстан поддерживает заявление Совета Безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права. "При этом многолетний опыт подтвердил наглядно безальтернативность мирного процесса, который ведется самими афганцами. Гражданам этой страны предстоит самим определить наиболее оптимальную модель государственного и общественного устройства, исходя из своего исторического опыта, социально-политических реалий", - уточнил заместитель министра иностранных дел.

По его словам, каких-либо политических контактов с "Талибаном" у Казахстана не было. "Контактов как таковых не было на политическом уровне или каком-то другом", - пояснил Рахметуллин.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.