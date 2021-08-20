ВВС ФРГ вывезли около 1,6 тыс. человек из Афганистана

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Германии совершили 11 эвакуационных рейсов из Кабула в Ташкент. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В общей сложности было вывезено 1,6 тыс. человек", - сказала она. Речь идет как о немецких гражданах, так и о нуждающихся в защите иностранцах.

По ее словам, один человек при эвакуации получил огнестрельное ранение по пути в аэропорт Кабула, но сейчас его жизни ничего не угрожает.