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Смена власти в Афганистане
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Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану

При этом организация намерена продолжать работать в республике с учетом ситуации
Штаб-квартира ООН Osugi/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира ООН
© Osugi/Shutterstock/Fotodom

РИМ, 20 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану "в связи с неуверенностью в безопасности". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в постоянном представительстве России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.

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"ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле", - отметили в постпредстве.

Ранее официальный представитель организации Кун Ли сообщил ТАСС, что ВПП стремится продолжать обеспечивать свои гуманитарные программы в Афганистане при гарантиях безопасности персонала и партнеров. В Всемирной продовольственной программе ООН считают, что ситуация в Афганистане "имеет все признаки гуманитарной катастрофы". Там также указали на то, что каждый третий афганец сегодня испытывает острую нехватку продовольствия.

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