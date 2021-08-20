Продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану

РИМ, 20 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН временно приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану "в связи с неуверенностью в безопасности". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в постоянном представительстве России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме.

"ВПП временно приостановила планировавшиеся поставки по коридорам гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Афганистане. Но организация намерена продолжать работать в стране с учетом ситуации на земле", - отметили в постпредстве.

Ранее официальный представитель организации Кун Ли сообщил ТАСС, что ВПП стремится продолжать обеспечивать свои гуманитарные программы в Афганистане при гарантиях безопасности персонала и партнеров. В Всемирной продовольственной программе ООН считают, что ситуация в Афганистане "имеет все признаки гуманитарной катастрофы". Там также указали на то, что каждый третий афганец сегодня испытывает острую нехватку продовольствия.