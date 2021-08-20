СМИ: боевики "Талибана" блокируют доступ в аэропорт Кабула

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) блокируют доступ в аэропорт Кабула. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya .

По его информации, талибы препятствуют проникновению в воздушную гавань в основном афганцам, желающим покинуть страну. Ранее сообщалось, что радикалы выставляют свои патрули в нескольких километрах от воздушной гавани столицы Афганистана.

Между тем утром в пятницу самолет компании "Пакистанские международные авиалинии" эвакуировал около 350 человек в Исламабад. В Кабуле приземлился еще один рейс из Пакистана для эвакуации афганцев и иностранных граждан, работавших в международных организациях.

Обстановка в аэропорту Кабула остается по-прежнему напряженной. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи человек. Американские военные обеспечивают порядок в воздушной гавани, ранее им пришлось делать предупредительные выстрелы. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть Кабул. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибли не менее 12 человек.