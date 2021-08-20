Лукашенко заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизировалась

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в Белоруссии во многом стабилизировалась, но остается непростой. Такое мнение он высказал в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур в пятницу.

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА. - Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги".