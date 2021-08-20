Глава британского МИД отказался уходить в отставку на фоне критики из-за событий в Кабуле

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отказался уходить в отставку на фоне критики со стороны представителей оппозиции, которые остались недовольны тем, что он находился в отпуске во время захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее британские СМИ сообщили, что глава МИД Соединенного Королевства был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из страны подданных Великобритании на фоне наступления талибов. По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой темы с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся.

Оппозиционные парламентарии, представляющие Лейбористскую партию, Шотландскую национальную партию и Партию Уэльса, в связи с произошедшим призвали Рааба подать в отставку, заявив, что отсутствие Рааба на рабочем месте в столь ответственный момент отразилось на темпах эвакуации британских подданных в минувшие выходные. При этом они также обратились к премьер-министру Борису Джонсона с требованием вмешаться в ситуацию и уволить главу МИД, если тот откажется покинуть занимаемый пост.

Сам Рааб в распространенном в пятницу заявлении подчеркнул, что разговор его подчиненного с Мохаммадом Ханифом Атмаром не произошел по причине того, что афганский министр "не мог ответить на звонок из-за стремительно ухудшающейся обстановки" в стране. "Правительство целиком работало неустанно на протяжении последней недели, чтобы эвакуировать как можно большее число людей из Афганистана. Приоритетом правительства Великобритании было обеспечение безопасности в районе аэропорта Кабула, чтобы самолеты могли совершать рейсы", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.