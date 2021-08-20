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В МИД Испании заявили, что российским кораблям не отказывали во входе в порт Сеуты

Во внешнеполитическом ведомстве королевства добавили, что проблема в отсутствии необходимой документации
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. МИД Испании заверил, что не отказывал российским кораблям во входе в порт автономного города Сеута. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу во внешнеполитическом ведомстве королевства.

"Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям, - заверили в МИД. - Единственная проблема в том, что, когда у них [РФ] запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили".

В посольстве России заверили, что корабли предоставили Испании данные о пункте своего следования.

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