В США заявили об эвакуации около 9 тыс. человек из Афганистана с 15 августа

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Количество эвакуированных из аэропорта Кабула со дня взятия власти в Афганистане талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан") достигло 9 тыс. человек. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала CNN директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"Мы эвакуировали уже 9 тыс. человек. Президент предельно сосредоточен на этом. Мы делаем все возможное для скорейшего вывоза людей", - сказала она.

При этом Бедингфилд не смогла уточнить, сколько американцев остается в Афганистане. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что власти не знают, сколько из них самостоятельно покинули страну до падения Кабула и начала централизованной эвакуации.