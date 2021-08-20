{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

В США заявили об эвакуации около 9 тыс. человек из Афганистана с 15 августа

При этом в Белом доме не смогли уточнить, сколько американцев остается в стране

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Количество эвакуированных из аэропорта Кабула со дня взятия власти в Афганистане талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан") достигло 9 тыс. человек. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала CNN директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"Мы эвакуировали уже 9 тыс. человек. Президент предельно сосредоточен на этом. Мы делаем все возможное для скорейшего вывоза людей", - сказала она.

При этом Бедингфилд не смогла уточнить, сколько американцев остается в Афганистане. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что власти не знают, сколько из них самостоятельно покинули страну до падения Кабула и начала централизованной эвакуации.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Столтенберг: НАТО не позволит террористам угрожать альянсу из Афганистана
Читать полностью