ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян следят за ситуацией в Афганистане

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (66%) наблюдают за развитием ситуации в Афганистане. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу на сайте организации.

"Следят за новостями о конфликте в Афганистане две трети россиян (66%), при этом 19% следят за событиями внимательно (31% среди граждан в возрасте 60+), а 47% - время от времени (51-55% среди россиян старшего поколения)", - говорится в сообщении.

При этом более половины (60%) опрошенных россиян считают, что России не следует поддерживать ни свергнутое правительство Афганистана, ни новое во главе с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Каждый десятый (12%) респондент считает необходимым поддерживать свергнутое правительство, а 4% выступают за поддержку нового.

В отношении характеристики действий талибов среди респондентов преобладают негативные оценки: 24% назвали талибов террористами, 15% - религиозными фанатиками, 8% - бандитами, 3% отметили, что талибы вызывают у них ужас и угрожают жизни людей, 2% назвали их убийцами. Кроме того, 2% считают, что талибы являются агрессивно настроенной организацией по отношению к России, 6% напомнили, что движение "Талибан" запрещено в РФ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 августа 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.