{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

В аэропорту Кабула развернули уже около 5,8 тыс. военных США

По данным агентства Reuters, в ближайшие дни этот контингент будет увеличен до 6 тыс.

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. США перебросили уже около 5,8 тыс. американских военных в аэропорт Кабула для оказания содействия в проведении эвакуации и обеспечения безопасности.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

По его сведениям, в ближайшие дни этот контингент будет увеличен до 6 тыс. человек. Генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы, в четверг заявил, что в аэропорту находилось более 5,2 тыс. американских военных.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Столтенберг: НАТО не позволит террористам угрожать альянсу из Афганистана
Читать полностью