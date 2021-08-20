НАТО изучит уроки 20-летней кампании в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. НАТО изучит уроки своей 20-летней военной кампании в Афганистане, которая завершилась возвращением к власти движения "Талибан" (запрещено в России).

"Мы в полной мере проанализируем наше участие в Афганистане и извлечем из этого необходимые уроки", - говорится в заявлении, принятом в пятницу по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД НАТО.

Поддержание работы аэропорта в Кабуле и эвакуация людей являются непосредственными и насущными задачами НАТО в Афганистане, говорится в заявлении.

"Сейчас наша ближайшая задача - выполнить наши обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, граждан стран-партнеров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности тех, кто помогал в наших усилиях, - говорится в заявлении. - Пока продолжаются операции по эвакуации, мы будем поддерживать тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в международном аэропорту".

Несмотря на ситуацию в Афганистане, НАТО продолжит решительно бороться с международным терроризмом, говорится в заявлении

"Последние двадцать лет мы успешно лишали террористов прибежища в Афганистане, откуда они могли бы провоцировать нападения. Мы по-прежнему привержены борьбе с терроризмом со всей решимостью, настойчивостью и в духе солидарности", - говорится в документе.

НАТО заморозила всю помощь, предоставлявшуюся правительству Афганистана.