Лукашенко заявил, что новая конституция Белоруссии не должна предусматривать двоевластия

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что новая конституция республики не должна предусматривать двоевластия.

"Поэтому надо делать нормальную Конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее и тому подобное", - подчеркнул глава государства в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур, сообщает агентство БелТА.

По его словам, Всебелорусское народное собрание, полномочия которого планируется отдельно прописать в обсуждаемом обновленном варианте конституции, надо сформировать таким образом, чтобы оно представляло интересы всего общества. "Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах, если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране. Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения", - сказал белорусский лидер. По его словам, какие это будут функции, полномочия, "мы вместе определим".

Лукашенко также отметил, что в будущем важно гарантировать спокойную жизнь как для представителей силовых структур, так и общества в целом. "Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент, все хороши, когда идут, власть портит людей, это правда. Испортился и начал крушить, ломать. А что будет с вами, людьми?", - отметил Лукашенко. По его словам, нельзя, чтобы "вернулась середина 90-х, когда люди боялись в погонах по Минску ходить", и ему пришлось потом "на колено это все ломать".

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Среди подготовленных предложений, в частности, говорится, что глава государства избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии тайным голосованием на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права, причем "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также предлагается лишить лидера страны права отменять акты правительства и издавать декреты.

Ранее предусматривалось, что на обсуждение президента страны будут вынесены конституционные нормы о смертной казни и статусе Всебелорусского народного собрания. Предполагается, что конституционный референдум пройдет в Белоруссии не позднее февраля будущего года.