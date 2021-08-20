Меркель: в процессе урегулирования на Украине "наблюдается стагнация"

В процессе урегулирования на Украине "наблюдается стагнация", процесс необходимо оживить - Меркель.

Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала бережно относиться к существующему в рамках Минских соглашений переговорному формату, хотя прогресс не таков, каким его хотелось бы видеть.

"Мы не достигли тех целей, которых хотели достигнуть касательно Минских соглашений, но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу. С этим форматом нужно обходиться бережно. Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение повестки дня, поскольку любой прогресс может оказаться решающим. Нужно не давать этому формату зайти в тупик, пусть он и затянулся на более долгий срок, чем мы бы хотели", - заявила Меркель в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает нормандский формат единственной возможной площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Нормандский формат - это единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. На данный момент есть некий застой. К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить и придать больше жизни этому формату".

Она отметила, что последняя встреча состоялась в декабре 2019 года в Париже и те цели, которые были тогда поставлены обеими сторонами, были реализованы.