Столтенберг: НАТО не позволит террористам угрожать альянсу из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции глав МИД альянса.

По его словам, НАТО "никогда не позволит международным террористам вновь угрожать альянсу с территории Афганистана".

Страны НАТО выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа, чтобы вывезти как можно больше людей, заявил генсек НАТО.

"США предложили сохранять контроль над аэропортом Кабула до 31 августа, однако страны НАТО выступили за продление этого промежутка времени, чтобы эвакуировать как можно больше людей", - заявил Столтенберг.

НАТО не испытывает нехватки самолетов для эвакуации людей из Афганистана, главная проблема - это доставка людей в аэропорт, заявил Столтенберг.

"Ряд стран альянса направили самолеты для эвакуации людей. Сейчас наша главная проблема - это не нехватка самолетов, это доставка людей в аэропорт", - сказал Столтенберг.

НАТО не знает, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана, признал Столтенберг.

"Различные страны НАТО старались вывести как можно техники и вооружений. Какая-то их часть была уничтожена, но у меня нет цифр, поскольку каждая из [30] стран альянса, участвовавших в операции, отвечала за свое оружие и технику", - заявил Столтенберг.