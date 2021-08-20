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Совбез Украины ввел санкции против некоторых судей России в Крыму

Также ограничительные меры введены против журналиста Анатолия Шария, главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и других
Здание Офиса Президента Украины DmyTo/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Офиса Президента Украины
© DmyTo/Shutterstock/FOTODOM

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Об этом заявил на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов.

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"В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях", - сказал он. Данилов уточнил, что перечень "довольно большой", с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

По данным Совбеза, ограничения вводятся на пять лет и предполагают запрет на владение имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.

Ранее правительство Украины утвердило два распоряжения, которыми предложило применить санкции к 70 гражданам РФ. Первое принято относительно "систематического осуществления преследования граждан Украины и вынесения по ним неправосудных решений должностными лицами оккупационной администрации Российской Федерации и незаконно назначенными судьями Российской Федерации". Второе касается "нарушений прав, свобод и законных интересов граждан Украины вследствие вынесения неправосудных решений" в отношении имущества общины Крымской епархии ПЦУ в Крыму и Севастополе.

Украина начала вводить санкции в отношении граждан и компаний России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Санкции вводились и продлевались неоднократно. Первые указы подписывал занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, продолжает это делать и действующий президент Владимир Зеленский.

Санкции против Деркача

"Совбез ввел санкции против Деркача и еще круга лиц, в отношении которых были введены санкции США", - сказал Данилов на брифинге, который транслировался в Facebook.

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии Байдена на Порошенко. Он настаивал, что получил их от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко. После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда утверждали, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала заявления Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американский избирательный процесс.

С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи тогда вице-президентом США, Байден якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на $1 млрд. Необходимость отправить Шокина в отставку якобы была вызвана интересом Генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена Хантера в руководстве украинской газовой компанией Burisma.

По данным Данилова, к середине июля под санкциями США находилось 134 гражданина Украины.

Санкции в отношении Шария и Гужвы

Также СНБО ввел санкции против главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны". "Санкции вводятся против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. И против компаний - издателей "Страны", - сказал Данилов.

"Это решение принимается на основании документов, которые есть у СБУ", - объяснил Данилов, не сообщив, в каком преступлении подозревают издание.

Секретарь СНБО ушел от ответа на этот вопрос, повторив, что Совбез предложил "ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц". "В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированных с ним. Они занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну, и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич", - заявил Данилов.

По его словам, против них ввели полный пакет санкций.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Игорь Гужва выступает бенефициаром ООО "Ласмак". На сайте интернет-издания "Страна.ua" эта компания обозначена в качестве учредителя. Данилов также уточнил, что ООО "Ласмак" внесено в санкционный список. Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой СНБО также предложил ввести ограничения.

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