Лукашенко одобрил переговоры о продлении срока аренды Россией двух военных объектов

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Белоруссии и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования Россией в республике двух военных объектов. Соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу, сообщила его пресс-служба.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, этим же указом Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения от 6 января 1995 года о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи - системы предупреждения о ракетном нападении.