Джонсон заявил, что готов при необходимости работать с талибами

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что готов работать с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы найти дипломатическое и политическое решение кризиса в Афганистане.

"Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с "Талибаном", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News по итогам заседания чрезвычайного комитета Cobra по ситуации в Афганистане.

При этом британский премьер считает, что возможно на данном этапе верить заявлениям "Талибана" в надежде, что талибы намерены сделать все, что обещают. "Думаю, очень важно, чтобы мы понимали людей в буквальном смысле слова - мы надеемся, что они имеют в виду то, что говорят", - сказал Джонсон. При этом он обратил внимание, что в целом позиция Лондона и его союзников, в том числе США, Франции, Германии, Нидерландов, не изменилась и что оценка действий новых властей Афганистана будет делаться "по их действиям", а не по их словам.

Премьер-министр считает, что ситуация в Афганистане немного улучшилась. "Ситуация становится немного лучше, и мы видим стабилизацию в аэропорту [Кабула]", - заявил он. "Вчера нам удалось вывести около тысячи людей, сегодня еще тысячу человек, и многие из них очевидно имеют законное право на возвращение в Великобританию, так же многие возвращаются в страну по программе переселения и помощи Афганистану", - добавил премьер.

17 августа на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель движения Забихулла Муджахид заверил, что талибы не собираются никому мстить, превращать территорию страны в плацдарм для угроз соседям и намерены сделать Афганистан "единым для всех". Он пообещал превратить Афганистан в "страну без наркотиков", обеспечивать соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата, поддерживать контакты со СМИ.