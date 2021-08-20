На Украине заявили, что одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе"

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Одна из стран отказалась от участия в саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Из-за давления России одна страна отказалась принимать участие в "Крымской платформе", - сказал Данилов, не уточнив, о каком именно государстве идет речь.

По данным МИД Украины, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились уже около 40 стран.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие ЕС и НАТО. США делегируют министра транспорта.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".