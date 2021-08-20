Байден: США заявили талибам, что при попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. США восстановили полеты гражданских рейсов из аэропорта Кабула. Об этом заявил в пятницу президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Белом доме по ситуации с эвакуацией из Афганистана.

"Я только что встречался с вице-президентом, госсекретарем, главой Пентагона, помощником по национальной безопасности, с другими представителями команды национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран, афганских союзников и находящихся в уязвимом положении афганцев, - сказал он. - С тех пор, как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран".

Эвакуация из Афганистана

Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 13 тыс. человек, заявил Байден.

"Мы уже эвакуировали более 18 тыс. человек с июля и примерно 13 тыс. с начала воздушных перевозок [людей] нашими военными 14 августа", - сказал американский лидер.

Байден сообщил, что обсудил в пятницу эвакуацию из Афганистана с Блинкеном и советником по нацбезопасности Салливаном. Он заявил о возобновлении гражданских рейсов из аэропорта афганской столицы. Сейчас в Афганистане остаются около 6 тыс. американских военнослужащих.

США заявили талибам, что на попытки помешать эвакуации из Кабула последует быстрый ответ, отметил Байден. Он подчеркнул, что у США есть договоренность с талибами о том, что американцев будут пропускать в аэропорт.

США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, отметил Байден. Он также заявил, что никто из союзников не высказывает сомнений в надежности Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

Группа семи обсудит на следующей неделе ситуацию в Афганистане.