Мезенцев: Белоруссия и Россия становятся устойчивее к вызовам, объединив потенциал

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия становятся конкурентоспособнее и устойчивее ко всем вызовам, объединив потенциал. Об этом сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в рамках торжественного мероприятия в Минске, посвященного 100-летию со дня образования экономических органов Белоруссии.

"Вместе мы становились конкурентоспособнее, устойчивее ко всем вызовам: и пандемийному, и санкционному давлению в экономических и финансовых сферах, которое проявляет к нам Запад", - сказал Мезенцев, слова которого приводит агентство БелТА. Касаясь формирования реальной экономической интеграционной повестки двух стран, Мезенцев отметил, что работа, которая велась с декабря 2018 года, направлена на то, чтобы экономические потенциалы России и Белоруссии дополняли друг друга.

Мезенцев отметил, что такой подход должен способствовать тому, чтобы обе страны не создавали ненужные производства, которые становятся невольными конкурентами друг другу. "Чтобы мы объединяли в том числе инженерные и технологические школы в пользу совместного результата - завоевания новых сегментов мирового рынка", - сказал он.