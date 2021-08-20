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Смена власти в Афганистане

ОАЭ временно разместят у себя 5 тыс. афганских беженцев

Куда и когда эти люди отправятся дальше, не уточняется

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/ Объединенные Арабские Эмираты временно разместят на своей территории 5 тыс. афганских беженцев, эвакуируемых из страны в связи с приходом к власти движения "Талибан" (запрешено в РФ). Об этом говорится в сообщении Информационного агентства ОАЭ, размещенном в пятницу в Twitter посольства ОАЭ в Вашингтоне.

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"Чтобы поддержать усилия Соединенных Штатов, ОАЭ согласились принять у себя 5 тыс. афганских граждан, эвакуируемых из Афганистана и направляющихся в третьи страны", - отметило агентство, сославшееся на решение МИД ОАЭ. По его словам, они будут вывезены "из Кабула на американских самолетах в ближайшие дни".

Куда и когда эти люди отправятся дальше из ОАЭ, не уточняется. США продолжают сейчас переговоры с рядом стран по вопросу о приеме афганских беженцев.

Президент Джо Байден сообщил в пятницу, что с 14 августа Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 13 тыс. человек. В их числе - военные и гражданские лица США и других государств, в том числе афганцы, спасающиеся бегством от талибов.

Теги
АфганистанОАЭСмена власти в Афганистане
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